Из-за убийства фаната: УЕФА направит особых наблюдателей на матч киевского Динамо

Киевское Динамо в четверг, 10 августа, сыграет первый еврокубковый матч этого сезона – в Греции против Ариса. На этот матч УЕФА отправит двух наблюдателей из-за высокого риска.

Причиной такого поведения со стороны УЕФА стали трагические события, которые произошли в Греции накануне. 8 августа в Афинах был запланирован матч квалификации Лиги чемпионов между АЭК и загребским Динамо. Несмотря на то, что УЕФА запретил гостевым болельщикам посещать этот матч, от 150 до 180 хорватских ультрас приехали в Грецию. На улицах Афин произошло несколько столкновений с местными фанатами. Не обошлось без пострадавших. А один из греческих фанатов получил тяжелое ножевое ранение, после чего срочно был доставлен в больницу, но там скончался от полученных ранений.

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После этого УЕФА отменил проведение матча между АЭК и загребским Динамо в Афинах 8 августа. А все остальные матчи в Греции подверглись пристальному вниманию со стороны футбольных чиновников. В их числе и матч киевского Динамо против Ариса, который состоится в Салониках 10 августа.

По данным греческих СМИ, в УЕФА тоже считают проведение этого матча "с повышенным риском". Поэтому решили отправить туда двух наблюдателей.

Не исключено, что это может быть связано с тем, что киевское Динамо планирует гостевой сектор на этом матче. Следовательно, в УЕФА опасаются новых столкновений между болельщиками, в том числе и на стадионе.

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Матч между Арисом и Динамо в Салониках начнется в 21:15 по киевскому времени. Ответный матч команды проведут 17 августа в Бухаресте. Если Динамо по сумме двух матчей сможет пройти Арис, то в плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет против победителя пары Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан). В случае поражения, еврокубковый сезон для Динамо будет закончен.