Испытание грандом болгарского футбола: онлайн-трансляция Динамо – Левски

Киевское Динамо 2 февраля проведет товарищеский матч против болгарского Левски. Встречу, которая начнется в 16:00 по Киеву, можно посмотреть на сайте 24 Канала.

В пятницу, 2 февраля, киевское Динамо в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции проведет товарищеский матч против одного из самых титулованных клубов Болгарии – Левски. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Для "бело-синих" это был четвертый спарринг во время этих зимних сборов. В первом контрольном матче подопечные Александра Шовковского проиграли команде Балкани из Косово (0:2), во втором уступили польськой Легии (1:3), а в третьем разгромили узбекистанский Пахтакор (5:1).

Левски тренирует известный по работе в Украине тренер Николай Костов. В УПЛ Костов работал в свое время в донецком Металлурге, симферопольской Таврии, львовских Карпатах и каменской Стали.

Кроме спарринга с Левски, у киевского Динамо запланированы еще 5 контрольных спаррингов на сборах. Последний товарищеский матч состоится 17 февраля против Шерифа из Молдовы, который ранее возглавлял украинский тренер Юрий Вернидуб.

Онлайн-трансляция Динамо Киев – Левски