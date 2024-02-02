У п'ятницю, 2 лютого, київське Динамо в межах навчально-тренувальних зборів у Туреччині проведе товариський матч проти одного з найтитулованіших клубів Болгарії – Левскі. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Для "біло-синіх" це було четвертий спаринг під час цих зимових зборів. У першому контрольному матчі підопічні Олександра Шовковського програли команді Балкані з Косово (0:2), в другому поступилися польській Легії (1:3), а в третьому розгромили узбекистанський Пахтакор (5:1).

Цікаво. Левскі тренує відомий за роботою в Україні тренер Ніколай Костов. В УПЛ Костов працював свого часу в донецькому Металурзі, сімферопольській Таврії, львівських Карпатах та кам'янській Сталі.

Крім спарингу з Левскі, у київського Динамо заплановані ще 5 контрольних спарингів на зборах. Останній товариський матч відбудеться 17 лютого проти Шерифа із Молдови, який раніше очолював український тренер Юрій Вернидуб.

Онлайн-трансляція Динамо Київ – Левскі