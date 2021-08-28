Динамо семью голами поиздевалось над Колосом в матче УПЛ: видео

В субботу, 28 августа, состоялся матч шестого тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское Динамо принимало ковалевский Колос. Уверенную победу одержали киевляне.

Динамо – Колос 7:0

Голы: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзера, 25, Буяльский, 34, Цыганков, 45+1, 67

К слову Днепр-1 на последних минутах вырвал победу у Металлиста 1925: видео

После уверенной победы в прошлом туре над черниговской Десной киевляне возглавили турнирную таблицу. В ворота "северян" подопечные Мирчи Луческу отправили четыре гола.

Колос расположился в середине турнирной таблицы. В прошлом туре команда Руслана Костышина на своем поле проиграла Александрии со счетом 0:1.

В предыдущем сезоне соперники трижды противостояли друг другу. В чемпионате была зафиксирована ничья (2:2 в Киеве) и уверенная победа Динамо (3:0 в Ковалевке). Еще одна встреча состоялась в рамках 1/4 финала Кубка Украины: киевляне прошли в следующую стадию после серии пенальти.

Уже на старте матча Динамо шокировало Колос двумя голами. Сперва грубо ошибся Петров, обрезавшись перед своей штрафной. Де Пена перехватил мяч, вошел в штрафную на левом полуфланге и точно пробил в дальний угол.

Через пару минут после вертикальной передачи от Цыганкова Шкурин принял мяч в штрафной спиной к воротам, и сделал скидкуна Шапаренко, который пробил неотразимо.

На 25-й минуте счет во встрече стал разгромным. После розыгрыша углового последовал навес во вратарскую, и набежавший Кендзера без сопротивления отправил мяч в ворота.

После этого киевляне еще трижды в первом тайме расстреляли ворота Милько. На 34-й минуте Буяльский справа вошел в штрафную и технической подсечкой перебросил мяч через голкипера.

Позже обрезался Черноморец, тот же Де Пена слева вбежал в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Не смогло обойтись в этой голевой ферии без участия Виктора Цыганкова. Де Пена прострелил с левого угла штрафной, Шкурин не попал по мячу, а Цыганков пробил в пустой угол.

После перерыва страсти в матче вчухли и "бело-синие" забили еще один гол. После передачи Вербича Миколенко с левого угла штрафной прострелил на дальнюю штангу, и набежавший Цыганков отправил мяч в ворота.

В итоге, Динамо во втором матче подряд победило с разгромным счетом и единолично возглавило турнирную таблицу УПЛ. Колос опустился на 11 строчку.

Динамо – Колосс видеообзор