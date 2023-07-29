Вердикт Ювентуса упростил путь Динамо в ЛК: киевляне избежали сложного соперника в квалификации

Киевский коллектив мог получить очень маститого соперника в отборе в Лигу конференций. Однако отстранение Ювентуса подарило клубу свои привилегии.

Киевский коллектив избежал потенциальной встречи с английской Астон Виллой в рамках отбора в ЛК. Скандальный Ювентус "помог" украинской команде. 24 Канал.

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Могло быть очень горячо

УЕФА дисквалифицировал туринский клуб по еврокубкам в этом сезоне. "Старая синьора" должна была принять участие в последнем квалификационном раунде в Лигу конференций. Из-за того, что Ювентус отстранили от дел, место итальянцев в числе "сеяных" команд (среди которых Динамо) займет Астон Вилла. Поэтому киевляне точно не встретятся с таким маститым соперником в рамках последнего этапа отбора в Лигу конференций. Следует признать, что английский коллектив выглядит гораздо солиднее других потенциальных соперников "бобров", поэтому развитие событий не может не порадовать.

Из-за того, что Динамо заняло 4-е место по итогам прошлого сезона в УПЛ, "бело-синие" впервые в своей истории сыграют в отборе в Лигу конференций. Столичный коллектив начнет свой путь с 3-го квалификационного раунда, где встретится с победителем пары Арарарт-Армения (Армения) – Арис (Греция). В случае победы, Динамо сыграет в последнем раунде плей-офф за право выступить в групповой стадии ЛК.

Италия вместо скандальной "старой синьоры" "делегирует" в Лигу конференций Фиорентину, занявшую 8-е место в прошлом сезоне Серии А. "Фиалки" же станут одним из потенциальных оппонентов киевлян в "финале" квалификации в ЛК, поскольку попадут в перечень" несеянных". И все же существует шанс, что и Фиорентина повысится до статуса "сеяных" коллективов и не будет среди потенциальных соперников Динамо в квалификации к соревнованиям. Это произойдет в том случае, если из отбора вылетит одна из первых нижеперечисленных команд.

Базель – Тобол (первый матч 1:3).

ЧФР Клуж – Аданадемирспор (1:1).

ПАОК – Бейтер (0:0).

Виктория – Дрита (0:0).

Фенербахче – Зимбру (5:0).

Гент – Жилина (5:1).

Брюгге – Орхус (3:0).

Маккаби Тель-Авив – Петрокуб (3:0).

Митьюлланд – Прогресс (2:0).

Следует отметить, что свой первый официальный матч в сезоне 2023/2024 Динамо проведет против Миная в рамках Украинской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 июля в 17:00.