Киевляне хотели пополнить свою команду двумя молодыми футболистами львовского Руха. Речь идет об опорнике и капитане львовского клуба Марке Сапуге и центральном защитнике Богдане Слюбике.

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Рух вывесил солидные ценники на своих талантов

Клубы вели переговоры на уровне владельцев футбольных команд, но до согласия дело так и не дошло. Президент Руха Григорий Козловский оценил обоих футболистов в 14 миллионов евро (по 7 миллионов за каждого). Но Динамо было не готово платить такие солидные деньги за молодых игроков "желто-черных".

Интересно, что у обоих футболистов есть действующие контракты со львовским клубом. Попугай до конца 2025-го года, а Слюбик – до 30 июня 2027-го.

Козловский заверил, что не собирается продавать своих игроков за копейки. При этом не производя подписи новых футболистов. Владелец Руха уверен, что в будущем клуб выгодно продаст своих сейчас молодых, а потом опытных талантов.

Напомним, что Динамо и Рух идут рядом в турнирной таблице УПЛ. Между клубами разница всего в 2 балла в пользу киевлян 28 против 26 у львовского коллектива. Команды занимают 5-ю и 6-ю позиции соответственно.

Что известно о Сапуге и Слюбике

Оба являются воспитанниками львовских Карпат, которые в 2020 году перебрались в Рух.

В октябре 2021 Сапуга присоединился к первой команде "желто-черных", а Слюбик – в августе 202-го года. До этого оба выступали за юношескую команду Руха U-19.

В общей сложности Слюбик провел в футболке главной команды Руха уже 36 матчей (2 гола), а Сапуга – 41 поединок (1 мяч и 3 ассиста). Марко дорос до капитанской повязки.

Портал Transermarkt оценивает игроков в несколько раз ниже сумм, чем Козловский. Стоимость Сапуги 800 тысяч евро, а Слюбыка – 700 тысяч евро.

К слову. Рух с домашнего матча против житомирского Полесья начнет вторую часть сезона УПЛ-2023/2024. Динамо сыграет на выезде против харьковского Металлиста 1925.