Расчистка ведомости: Динамо собирается зимой продать двух игроков сборной Украины
Источник:Спорт-Экспресс Украина
Киевский клуб готов отпустить Георгия Бущан и Виталия Буяльского, если они пожелают поиграть заграницей. На футболистов есть спрос у Турции.
В этом году Динамо существенно обновило свой состав. Зимой киевлян продали в Жирону Виктора Цыганкова, а этим летом попрощались с Денисом Гармашем, Артемом Бесединым и Сергеем Сидорчуком.
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Динамо распродает лидеров
Впрочем, и это еще не предел. В СМИ появилась информация, что этой зимой "бело-синие" продадут двух своих лидеров. Речь о Георгии Бущане и Виталии Буяльском.
Причиной продаж является не только желание заработать на трансфере, но и расчистка зарплатной ведомости. Активный интерес к игрокам сборной Украины проявляют в Турции.
Сообщается, что Галатасарай видит в персоне Бущану замену для уругвайца Фернандо Муслеры и готов заплатить 4 миллиона евро. В свою очередь на Буяльского положили глаз Бешикташ и Фенербахче.
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Достижения Бущана и Буяльского
Напомним, что оба игрока являются воспитанниками Динамо. Виталий впервые сыграл за взрослую команду киевлян в 2010-м, тогда как Георгий – в 2011-м. Игроки вместе трижды выигрывали УПЛ, а также брали три Кубка и четыре Суперкубка Украины.
В этом сезоне Бущан отыграл уже 9 матчей за Динамо, тогда как Буяльский – 11. На счету последнего – четыре гола и два ассиста. Пока Динамо идет пятым в турнирной таблице УПЛ, но по потерянным очкам является лидером чемпионата.