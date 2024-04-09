Лучше бы дроны купили: какие суммы Динамо тратит на стимулирование соперников Шахтера, – СМИ

Чемпионская гонка в Украинской Премьер-лиге вышла на финишную прямую. Главными конкурентами на "золото" остаются извечные конкуренты – Шахтер и Динамо.

Украинские гранды вспомнили мирные времена, когда финансово стимулировали команды УПЛ в борьбе за чемпионство. Однако во время войны такие расходы вряд ли получат поддержку болельщиков.

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Расточительство во время войны

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко обнародовал суммы, которые киевское Динамо тратит на соперников Шахтера. Впрочем, "горняки" также не брезгуют такими методами.

Знаю, что Шахтер стимулирует финансово команды УПЛ и речь идет не только о соперниках Динамо, соперников Кривбасса "горняки" также стимулировали. Этим также и Динамо занимается, однако киевляне платят небольшую сумму – 1 миллион гривен, такой себе стимул,

– рассказал Вацко.

Ранее журналисты ТаТоТаке рассказали, какие суммы на соперников Динамо выплачивает Шахтер. По информации источника, в случае ничейного результата с "бело-синими" команда получает 100 тысяч долларов, а за победу соперник динамовцев пополнит клубную кассу на 150 тысяч.