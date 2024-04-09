Українські гранди згадали мирні часи, коли фінансово стимулювали команди УПЛ в боротьбі за чемпіонство. Проте під час війни такі витрати навряд чи отримають підтримку вболівальників.

Читайте також Подарунок для Шахтаря: Кривбас втратив очки в домашньому матчі з Ворсклою

Марнотратство під час війни

Український футбольний коментатор Віктор Вацко оприлюднив суми, які київське Динамо витрачає на суперників Шахтаря. Втім, "гірники" також не гребують такими методами.

Знаю, що Шахтар стимулює фінансово команди УПЛ і мова йде не тільки про суперників Динамо, суперників Кривбасу "гірники" також стимулювали. Цим також і Динамо займається, однак кияни платять невелику суму – 1 мільйон гривень, такий собі стимул,

– розповів Вацко.

Раніше журналісти ТаТоТаке розповіли, які суми на суперників Динамо виплачує Шахтар. За інформацією джерела, у разі нічийного результату з "біло-синіми" команда отримує 100 тисяч доларів, а за перемогу суперник динамівців поповнить клубну касу на 150 тисяч.

До слова. Після 23-го туру Шахтар лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Кривбас на 2 бали, а Динамо на 4. В останньому турі конкуренти "гірників" синхронно втратили очки, зігравши внічию з Ворсклою (1:1) та ЛНЗ (1:1).