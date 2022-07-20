Динамо сыграло вничью с Фенербахче в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо сыграло первый матч квалификации Лиги чемпионов. Игра против турецкого Фенербахче закончилась вничью 0:0.

Динамо – Фенербахче 0:0

Динамо не смогло победить Фенербахче в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в польском Лодзи на местном стадионе закончился без забитых голов.

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Без ударов в створ

Ноль. Именно столько ударов в створ ворот за весь матч нанесли игроки Динамо. В отличие от них, их соперники шесть раз пробивали прицельно, заставляя Бущана вступать в игру.

Именно голкипер киевлян может считаться героем матча, ведь не раз спасал свою команду от пропущенных голов. И начал это делать еще в дебюте встречи. Особенно опасен был удар Валенсии головой.

Хотя Динамо тоже не выглядело беспомощной командой. И производило атаки, которые могли заканчиваться взятием ворот. В одном из эпизодов Беседину не хватило считанных сантиметров, чтобы отозваться на прострел Дубинчака. В другой раз Вербич решил пробить в касание после паса Кендзеры – мимо рамки ворот. А Сидорчук еще раз решил показать, что у него мощный удар – но не точный.

Еще один момент упустил Сидорчук уже во втором тайме. Тогда динамовцы запрессинговали соперника на его половине поля. На этот раз капитан киевлян пробивал не на силу, но меткости все равно не хватило.

Фенербахче хоть в общем и не выглядел опасным в этом матче, но шансов забить у "желтых канареек" было больше. Да и они не реализовали свои моменты.

Так что матч так и закончился без забитых голов вничью 0:0.

Ответный матч между командами запланирован на 27 июля в Стамбуле. Победитель этой пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет с австрийским Штурмом. Проигравший отправится в квалификацию Лиги Европы.