Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское Динамо завершает выступления в Лиге Европы в сезоне 2022/2023. Последним матчем для команды станет игра против Фенербахче 3 ноября. Онлайн-трансляция матча Динамо – Фенербахче доступна на сайте 24 канала.

Динамо откровенно провалилось в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Команда проиграла первые четыре матча в группе. А после этого уступила и в борьбе за третье место в квартете, которое позволило бы выйти в плей-офф Лиги конференций. Так что матч против Фенербахче 3 ноября станет последним в еврокубках для Динамо в сезоне 2022/2023. После этого киевский клуб сможет полностью сосредоточиться на чемпионате Украины.

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Матч Динамо – Фенербахче состоится в Кракове, где киевляне сыграли и предыдущие матчи Лиги Европы. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В Украине матч Динамо – Фенербахче будут транслировать на платформах Megogo и VoliaTV.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Фенербахче. Она будет доступна в этой новости.