Мы не решились рисковать в этой ситуации, – Луческу о ничье Динамо в матче с Фенербахче в ЛЧ

Киевское Динамо в первом матче квалификации Лиги чемпионов расписало нулевую мировую с Фенербахче. Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал игру команды в первом за долгое время официальном поединке.

Луческу: Матч получился ровным, с нормальным результатом

20 июля киевский клуб провел первый официальный матч за последние 8 месяцев. До этого подопечные Мирчи Луческу проводили только контрольные поединки, значительно отличающиеся от официальных. Это также отметил румынский наставник Динамо на послематчевой пресс-конференции.

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Луческу признался, что его команда не хотела уже с первого поединка идти на риск, ведь Фенербахче является крепким соперником. Луческу остался доволен результатом, ведь команда сохранила все шансы на проход в следующий круг Лиги чемпионов.

"Это был первый официальный матч для нас за последние восемь месяцев. Пришлось нелегко, поскольку раньше мы играли только товарищеские поединки. Также проблема заключалась в том, что мы не знали свой потенциал в это время. Мы не решились рисковать в этой ситуации. Матч получился равным, с нормальным результатом, ведь обе команды могли забить", – рассказал румын.

Мы осознавали высокий уровень Фенербахче, хорошо поработавшего на трансферном рынке, приобретя хороших футболистов. Но мы все равно должны были играть с ними, несмотря на это, а также сложную ситуацию в Украине. Считаю, счет 0:0 – положительный результат. Мы поедем на выездной матч за победой, ведь им придется рисковать, чтобы забить. Сегодня они тоже это делали, но мы имеем возможность добиться хорошего результата,

– добавил "Мистер".

О возможном усилении

Луческу заверил, что никаких трансферов перед второй встречей с Фенербахче не будет. "Мистер" будет располагать только теми игроками, которых имеет в обойме сейчас. Луческу уверен, что пока состав будет качественно усилить состав, ведь мало футболистов согласятся приехать в украинский клуб из-за войны в стране.

Нет. Кто сейчас приедет играть в Украину? Никто. Мы должны использовать тех, кто есть. В этом матче мы увидели свой потенциал, и в ответном матче все будет в порядке,

– ответил главный тренер Динамо.

Луческу отметил поддержку в Лодзи

Румынский специалист прокомментировал, почему производил поздние замены в матче. Все из-за количества футболистов и возможного риска, который сбил бы игру.

"Не хотел рисковать в сложившейся ситуации. Я очень хорошо знаю способности моих футболистов и команды. Ребята хорошо организованы. Кроме того, у Фенербахче 30 футболистов, а у нас только 20 – вот в чем проблема", – сказал Луческу.

Главный тренер Динамо отметил поддержку польских трибун в Лодзи, но ожидал, что поединок соберет еще большее количество болельщиков.

Возможно, это самый важный матч в квалификации. Но, повторюсь, собравшиеся на трибунах болельщики Динамо и Фенербахче обеспечили прекрасную атмосферу,

– ответил Мирча.

Ответный матч Фенербахче – Динамо состоится 27 июля на домашнем стадионе турецкого клуба. Победитель пары сыграет в следующем раунде Лиги чемпионов против австрийского Штурма.