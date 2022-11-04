У нас не было постоянного места, – Луческу назвал причину провала Динамо в еврокубках

Киевское Динамо провалило еврокубковую компанию. "Бело-синие" поражением от турецкого Фенербахче закончили свои выступления в еврокубках в сезоне-2022/2023.

Два гола в первом тайме гарантировали турецкому клубу победу над киевлянами 0:2. Динамо так и не одержало ни одной победы в групповом раунде Лиги Европы.

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Луческу: Мы допустили две ошибки

После поединка Мирчи Луческу прокомментировал выступление своей команды в матче против Фенербахче. Румынский специалист отметил характер своих подопечных.

"Мы допустили две ошибки, которые позволили Фенербахче выиграть эту игру. В двух матчах с турками мы дважды пропустили после угловых, однажды после аута, еще однажды - после ошибки защиты. Тем не менее, Фенербахче сегодня играл хорошо, это очень хорошая команда , с сильными игроками. Они были очень мотивированными, мы же играли за свою честь. Наши игроки проявили на поле характер. Это положительный момент, который я увидел в сегодняшнем матче", – рассказал тренер Динамо.

Теперь киевский клуб может сконцентрироваться на УПЛ. Главный тренер "бело-синих" отметил уверенный старт своей команды в еврокубках, когда Динамо обошло Фенербахче и Штурм в квалификации Лиги чемпионов.

Луческу снова жаловался на сложные переезды и отсутствие стабильного дома.

Мы очень хорошо начали этот сезон, пройдя Фенербахче и Штурм в квалификации Лиги чемпионов. Противостоять Бенфике было уже сложно, потому что мы начали перемещаться между Украиной и Польшей дважды в неделю. Это оказало большое влияние, ведь у нас не было постоянного места для тренировок и своего стадиона. Когда мы начали одновременно играть в чемпионате Украины и Лиге Европы, стало невозможно контролировать ситуацию,

– ответил Луческу.

"Уже не будет проблем с постоянными переездами"

Наставник киевлян рассказал, что теперь команду ждет нормальный режим и домашние матчи в родном Киеве. Потому проблема с переездами будет решена.

Луческу заявил, что Динамо не заслуживало последнее место в группе. Румынский тренер уверен, если бы не переезды, то команда показала бы лучший результат.

"Сейчас мы вернемся в Украину и начнем в нормальном режиме играть в чемпионате, проводя домашние матчи в Киеве. Поэтому уже не будем проблем с постоянными переездами. Очень жаль, что мы финишировали на последнем месте в группе Лиги Европы. По-моему, мы не заслуживаем такого результата. При других обстоятельствах мы могли бы добиться более успешного результата", – добавил наставник киевлян.

Напомним, что по итогам 6 матчей группового раунда Динамо набрало всего один балл. Произошло это в поединке против АЭКа с Ларнакой (3:3). Поэтому киевляне с одним баллом справедливо заняли последнее место в группе "B".