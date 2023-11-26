Битва претендентов на еврокубки: онлайн-трансляция матча Динамо – Рух

Львовский Рух претендует на первый в истории выход в еврокубки. Но для воплощения мечты в жизнь необходимо побеждать завсегдатая международных турниров – киевское Динамо. Следите онлайн за одним из центральных матчей тура УПЛ вместе с нами!

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 15-го тура сезона 2023-2024. В воскресенье померяются силами претенденты на еврокубки – киевское Динамо и львовский Рух, пишет 24 канал. Начало встречи – в 15.00.

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В прошлом туре "бело-синие" в первом поединке под руководством нового наставника Александра Шовковского на выезде победили Кривбасс со счетом 2:0. Рух же в предыдущем поединке в гостях одолел одесский Черноморец (3:2).

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги Рух на экваторе сезона занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 24 зачетных балла. У Динамо седьмая строчка и 19 очков, но еще три поединка в запасе.

Смотрите матч Динамо – Рух онлайн