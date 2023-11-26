Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 15 туру сезону 2023-2024. У неділю поміряються силами претенденти на єврокубки – київське Динамо та львівський Рух, пише 24 канал. Початок зустрічі – о 15:00.

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У минулому турі "біло-сині" в першому поєдинку під керівництвом нового наставника Олександра Шовковського на виїзді перемогли Кривбас із рахунком 2:0. Рух же в попередньому поєдинку в гостях здолав одеський Чорноморець (3:2)

У турнірній таблиці української Прем'єр-ліги Рух на екваторі сезону посідає 5 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 24 залікові бали. У Динамо сьомий рядок та 19 очок, але ще три поєдинки в запасі.

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