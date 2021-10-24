Заря выстрадала победу над Колосом в чемпионате Украины: видео

Заря после унизительного поражения Шахтеру одержала уже две подряд победы. Луганчане обыграли в Лиге конференций ЦСКА, а 24 октября одолели в 12 туре УПЛ Колос.

Заря – Колос 1:0

Гол: Аллахьяр, 38

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Заря вышла на 4-е место

В первом тайме Заря и Колос продемонстрировали крайне неприглядный футбол. Всего один удар в створ ворот на две команды. К счастью, этот единственный удар оказался результативным.

Луганчане перехватили мяч в центре поля: Хомчановский отдал на Булецу, который на фланге нашел Шахаба. Иранец прострелил на своего земляка Аллахьяра, который на дальней стойке замкнул передачу.

Видео гола Аллахьяра

Во втором тайме команды не изменили стиль игры. Сразу после перерыва Заря могла забить второй раз и, видимо, закрыть мяч. Возможность отличиться упустил Александр Гладкий. Ветеран луганчан пробил с острого угла в руки Фесюну.

Под занавес игры Заря получила еще два шанса удвоить преимущество. Оба момента луганчан "запорол" Гладкий. Сперва Заря убежала в контратаку, но Гладкий затянул с ударом. Затем Александр не сумел реализовать выход один на один.

В итоге подопечные Виктора Скрипника отстояли минимальное преимущество. Благодаря победе Заря набрала 23 очка и вышла на 4-е место. Колос, имея 11 очков, занимает 11-е место.