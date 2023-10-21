Битва за потенциальное первое место в УПЛ: онлайн-трансляция матча Динамо – Днепр-1

В 11 туре УПЛ в воскресенье, 22 октября, между собой сыграют Динамо и Днепр-1. Обе команды сохраняют шансы на первое место в турнирной таблице. Но для этого нужно побеждать в этом матче. Онлайн-трансляция матча Динамо – Днепр-1 доступна на сайте 24 Канала.

Динамо и Днепр-1 подходят к этому матчу на шестом и седьмом месте в турнирной таблице соответственно. Каждая из команд набрала по 15 очков. Однако Динамо сыграло всего семь матчей в чемпионате, а Днепр-1 – восемь. Лидирующий Кривбасс за 11 матчей набрал 23 очка. Так что киевский, что днепровский клуб могут догнать лидера. И даже обойти его.

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Обе команды подходят к матчу после перерыва в чемпионате на игры национальных сборных. Но если динамовцы отправили в сборную Украины сразу пятерых игроков (Георгий Бущан, Денис Попов, Александр Караваев, Виталий Буяльский и Владислав Ванат), то из Днепр-1 вызов получили только двое (Александр Сваток и Александр Пихаленок). Но "сине-желтые" сыграли свой матч еще во вторник, 17 октября. Так что времени для подготовки в Динамо и Днепр-1 было вполне достаточно.

При этом Днепр-1 сейчас имеет серию из трех побед подряд. Правда, они были над командами, которые находятся на дне турнирной таблицы. Динамо же тоже имело серию из трех побед подряд, пока в последнем матче в чемпионате сенсационно не уступило Полесье, которое два гола забило, играя в меньшинстве. А после этого красную карточку получил и Караваев, который не поможет киевлянам в матче против Днепр-1.

Также за Динамо не сыграет и лидер команды Андрей Ярмоленко, перенесший операцию. Он вернется на поле уже в 2024 году.

Матч Динамо – Днепр-1 состоится в воскресенье, 22 октября. Начало встречи в 17:00.

Трансляция матча Динамо – Днепр-1 доступна на канале "2+2". Онлайн-трансляция – на ютуб-канале FootballHub. Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Днепр-1.

Динамо – Днепр-1 онлайн-трансляция