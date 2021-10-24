Ракета Цыганкова и гол Гармаша принесли Динамо уверенную победу Днепра-1: видео

Динамо одержало 10 победу в чемпионате Украины сезона-2021/2022. Киевляне 24 октября в рамках 12 тура УПЛ уверенно победили Днепр-1.

Динамо – Днепр-1 2:0

Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70

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После того как Шахтер победил Ворсклу в 12 туре и сравнялся по очкам с Динамо, киевлянам нужно было побеждать Днепр-1, чтобы вернуть отрыв.

Днепряне подходили к поединку с "бело-синими" в статусе четвертой команды чемпионата и в случае победы могли выйти на третью строчку.

На старте игры Днепр-1 владел мячом, однако не создавал острых моментов. Впоследствии Динамо забрало мяч под свой контроль, но с остротой впереди также не клеилось.

Самым активным в составе хозяев был Эрик Рамирес. Венесуэлец красиво развернулся в штрафном и пробил мимо ворот. Во втором моменте выстрел Рамиреса заблокировали, после чего Андриевский из пределов штрафного пробил в руки голкиперу.

Динамо на классе переиграло днепрян

Во втором тайме Динамо понадобилось всего 5 минут, чтобы открыть счет в игре. Виктор Цыганков традиционно сместился с правого фланга и красивым ударом с левой пробил под перекладину.

Видео гола Цыганкова

После забитого гола Динамо перешло на игру вторым номером и искало свои возможности в контратаках. И на 70 минуте "бело-синие" решили судьбу матча.

Цыганков ассистировал свежему Денису Гармашу, который из пределов штрафного рикошетом от Логинова направил мяч в сетку. Для Гармаша это уже шестой гол в сезоне УПЛ. Денис благодаря удачной игре, вероятно, получит вызов в сборную Украины.

Видео гола Гармаша

Динамо могло и увеличивать счет в конце игры: Буяльский дважды выходил один на один с Кожокару, но не переиграл вратаря. Также издалека в руки голкиперу пробил Шапаренко.

Зато Днепр-1 так и не продемонстрировал, благодаря чему может огорчить Георгия Бущана. Динамо пропустило только 3 гола в УПЛ сезона-2021/2022.

Благодаря победе Динамо вернуло себе первое место и на 3 очка опережает Шахтер. Днепр-1 остался на четвертой строчке.