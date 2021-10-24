Динамо после неудачи в Лиге чемпионов попытается реабилитироваться на внутренней арене. В воскресенье, 24 октября, киевляне примут Днепр-1 в 12-м туре УПЛ. Поединок можно посмотреть на сайте Спорт 24.

Поединок Динамо – Днепр-1 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", хоть игру и хотели перенести на стадион "Динамо" имени Лобановского. Игра начнется в 17:00.

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В прямом эфире матч между Динамо и Днепром-1 покажет телеканал "2+2". Трансляция со стадиона начнется в 16:55.

Также игру можно посмотреть на клубном ютуб-канале Динамо и FootballHub.

Динамо – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

На поединке Динамо и Днепра-1 будет особый гость. Легенда "бело-синих" Артем Милевский придет, чтобы попрощаться с фанатами Динамо. Нападающий пройдет круг почета.

После 11-и туров Динамо набрало 29 очков и вместе с Шахтером делит первое место. Впрочем, "горняки" уже сыграли свой матч 12-го тура и победили Ворсклу.

Днепр-1 набрал 22 очка и занимает четвёртое место. В случае победы подопечные Йовичевича выйдут на третье место.