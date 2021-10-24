Поєдинок Динамо – Дніпро-1 відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський", хоч гру й хотіли перенести на стадіон "Динамо" імені Лобановського. Гра розпочнеться о 17:00.

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У прямому ефірі матч між Динамо та Дніпром-1 покаже телеканал "2+2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:55.

Також гру можна переглянути на клубному ютуб-каналі Динамо та FootballHub.

Динамо – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ



На поєдинку Динамо та Дніпра-1 буде особливий гість. Легенда "біло-синіх" Артем Мілевський прийде, щоб попрощатися з фанатами Динамо. Нападник пройде коло пошани.

Після 11-и турів Динамо набрало 29 очок та разом з Шахтарем ділить перше місце. Втім, "гірники" вже зіграли свій матч 12-го туру та здолали Ворсклу.

Дніпро-1 набрав 22 очки та посідає 4-е місце. У випадку перемоги підопічні Ігоря Йовічевіча вийдуть на третю сходинку.