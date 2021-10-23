Динамо – Днепр-1: где смотреть онлайн матч УПЛ

В воскресенье, 24 октября, Динамо будет принимать Днепр-1 в центральном матче 12 тура УПЛ. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Динамо – Днепр-1: где смотреть

Динамо примет Днепр-1 на НСК "Олимпийский" в Киеве. Игра начнется в 17:00.

К слову Сможет ли Динамо реабилитироваться за фиаско с Барселоной: прогноз на матч с Днепром-1 в УПЛ

Центральный матч 12 тура УПЛ покажет телеканал "2+2". Трансляция с НСК "Олимпийский" начнется в 16:55.

Кроме того, поединок будет транслироваться онлайн на официальном ютуб-канале Динамо и канале Football Hub на ютуб.

Трансляция на Football Hub начнется в 16:00. Зато на клубном канале Динамо начало трансляции матча запланировано в 17:00.