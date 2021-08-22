Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча 5-го тура УПЛ
22 августа 2021 , 21:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Лидер чемпионата Украины черниговская Десна 22 августа встретится с действующим чемпионом УПЛ Динамо. Команды проведут матч в Киеве в рамках 5 тура УПЛ.
Поединок Динамо – Десна перенесли с НСК "Олимпийский" на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Причина – концерт ко Дню Независимости Украины.
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Матч между киевлянами и черниговцами начнется в 21:30. В прямом эфире игру Динамо – Десна покажет телеканал "2+2".
Также за игрой можно следить онлайн. Ютуб-каналы Динамо и FootballHub проведут трансляцию игры. На канале Динамо трансляция начнется в 21:25.
Зато на FootballHub трансляция начнется в 20:30.
Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ
- Десна – лидер чемпионата Украины после 4 туров. Подопечные Александра Рябоконя выиграли все 4 матча.
- Насчет Динамо, то киевляне выиграли 3 поединка и сыграли вничью с Ингульцом.
- В случае победы Динамо возглавит турнирную таблицу. Любой другой результат оставит в лидерах чемпионата Десну.