Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча 5-го тура УПЛ

Лидер чемпионата Украины черниговская Десна 22 августа встретится с действующим чемпионом УПЛ Динамо. Команды проведут матч в Киеве в рамках 5 тура УПЛ.

Поединок Динамо – Десна перенесли с НСК "Олимпийский" на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Причина – концерт ко Дню Независимости Украины.

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Матч между киевлянами и черниговцами начнется в 21:30. В прямом эфире игру Динамо – Десна покажет телеканал "2+2".

Также за игрой можно следить онлайн. Ютуб-каналы Динамо и FootballHub проведут трансляцию игры. На канале Динамо трансляция начнется в 21:25.

Зато на FootballHub трансляция начнется в 20:30.

Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ