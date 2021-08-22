Поєдинок Динамо – Десна перенесли з НСК "Олімпійський" на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. Причина – концерт до Дня Незалежності України.

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Матч між киянами та чернігівцями розпочнеться о 21:30. У прямому ефірі гру Динамо – Десна покаже телеканал "2+2".

Також за грою можна стежити онлайн. Ютуб-канал Динамо та FootballHub проведуть трансляцію гри. На каналі Динамо трансляція розпочнеться о 21:25.

Натомість на FootballHub трансляція розпочнеться о 20:30.

Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ