Динамо – Будё/Глимт: онлайн-трансляция товарищеского матча

В четверг, 27 января, киевское Динамо проведет третий товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Соперником подопечных Мирчи Луческу станет норвежский Будё/Глимт. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

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Динамо – Будё/Глимт: онлайн-трансляция

Будё/Глимт – действующий чемпион Норвегии. В этом сезоне команда противостояла луганской "Заре" в Лиге конференций, выиграв первый матч со счетом 3:1 и сыграв вничью во втором – 1:1.

Динамо на зимнем сборе

Для Динамо это будет четвертый и последний матч на первом тренировочном сборе. В первых трех играх "бело-синие" одержали три победы над испанским Атлетико Пульпиленьо (4:0), люксембургским Расинг Унион (4:0) и испанской Мурсией (3:1).