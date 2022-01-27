Динамо – Будё/Глимт: онлайн-трансляция товарищеского матча
27 января 2022 , 11:50Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 27 января, киевское Динамо проведет третий товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Соперником подопечных Мирчи Луческу станет норвежский Будё/Глимт. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
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Динамо – Будё/Глимт: онлайн-трансляция
- Будё/Глимт – действующий чемпион Норвегии. В этом сезоне команда противостояла луганской "Заре" в Лиге конференций, выиграв первый матч со счетом 3:1 и сыграв вничью во втором – 1:1.
Динамо на зимнем сборе
Для Динамо это будет четвертый и последний матч на первом тренировочном сборе. В первых трех играх "бело-синие" одержали три победы над испанским Атлетико Пульпиленьо (4:0), люксембургским Расинг Унион (4:0) и испанской Мурсией (3:1).