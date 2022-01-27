Суперником підопічних Мірчі Луческу стане норвезький Буде/Глімт. Стартовий свисток прозвучить о 12:00 за київським часом.

До слова Як футболіст молодіжки Динамо спровокував масову бійку у матчі: з'явилося відео

Динамо – Буде/Глімт: онлайн-трансляція

Буде/Глімт – чинний чемпіон Норвегії. Цього сезону команда протистояла луганській "Зорі" в Лізі конференцій, вигравши перший матч із рахунком 3:1 і зігравши внічию в другому - 1:1.

Динамо на зимових зборах

Для Динамо це буде четвертий та останній матч на першому тренувальному зборі. У перших трьох іграх "біло-сині" здобули три перемоги над іспанським Атлетіко Пульпіленьо (4:0), люксембурзьким Расінг Уніон (4:0) та іспанською Мурсією (3:1).