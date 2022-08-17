Динамо – Бенфика: стартовые составы команд на игру квалификации Лиги чемпионов
Киевское Динамо и Бенфика сыграют в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Перед игрой тренеры обеих команд определились, кто сыграет в этом матче с первых минут.
Матч Динамо-Бенфика в среду, 17 августа, начнется в 22:00 по киевскому времени. Игра состоится в польском городе Лодзь.
Важно Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
За час до начала матча стали известны стартовые составы команд на эту игру.
Стоит отметить, что в "Динамо" не смогут сыграть сразу два игрока. Из-за дисквалификации матч пропускают капитан команды Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.
- Стартовый состав Динамо: Бущан, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Беседин
- Стартовый состав Бенфики: Влаходимос, Гримальдо, Морато, Отаменди, Жилберту, Флорентино, Жоау Марио, Фернандеш, Нерес, Рафа Силва, Гонсалу Рамуш
В Динамо отметим достаточно прогнозируемый состав, когда дисквалифицированного Сидорчука заменил Андриевский, а на левом фланге атаки снова будет играть Шепелев.
Что касается Бенфики, то там тоже без особых сюрпризов. А украинец Роман Яремчук снова будет начинать игру в запасе.