Динамо – Бенфика: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Во вторник, 14 сентября, киевское Динамо стартует в Лиге чемпионов матчем против Бенфики. В Украине эту встречу можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Динамо – Бенфика: где смотреть

В этом сезоне в Украине изменился правообладатель для трансляции матчей еврокубков. Следующие три сезона матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будет транслировать Megogo.

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Именно там можно будет посмотреть встречу Динамо – Бенфика. Начало матча – в 22:00.

Поэтому платформа даже изменила систему подписки (прежде их было всего две). Теперь же трансляция футбольных матчей доступна для подписчиков по подписке "Максимальная", которая обойдется в 299 гривен в месяц.

Также матчи Лиги чемпионов будет транслировать и кабельный провайдер "Воля". Однако для этого придется подключать дополнительный пакет "Pro Sport", который обойдется в 199 гривен на 30 дней.

Стоит отметить, что матчи первого, второго или третьего раунда квалификации еще не считаются основными в Лиге чемпионов. Поэтому их может транслировать тот, кто больше заплатит команде-хозяину матча. Именно поэтому игру Шахтера против Генка в третьем раунде квалификации в Украине и транслировал канал "Футбол", а не Megogo. А вот плей-офф квалификации Лиги чемпионов уже входит в пакет матчей, права на которые продают УЕФА на три сезона вперед. И в этих матчах уже включают гимн Лиги чемпионов.