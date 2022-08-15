Новый транслятор: кто покажет матч Динамо – Бенфика в квалификации Лиги чемпионов в Украине

В среду, 17 августа, Динамо сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики. Этот матч можно будет посмотреть и в Украине.

Для "Динамо" это будет третий матч в квалификации Лиги чемпионов. До этого киевляне успешно одолели турецкий Фенербахче и австрийский Штурм. На очереди – португальская Бенфика.

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В предыдущих раундах квалификации еврокубков команды могли сами выбирать транслятор матча. Потому матчи Динамо против Фенербахче и Штурма транслировали на Setanta Sport. Раунд плей-офф квалификации показывает уже тот канал, который купил права на показ матчей Лиги чемпионов.

Официальным транслятором Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в Украине является Megogo. Именно на этой платформе и состоится показ матча Динамо – Бенфика 17 августа. Начало матча запланировано на 22:00. А прежде в 21:00 будет предматчевая студия с экспертами.

Смотреть онлайн матч Динамо – Бенфика можно также будет на платформе Volia TV через каналы "Megogo Футбол". Эта платформа тоже является официальным транслятором Лиги чемпионов Украины.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Бенфика.