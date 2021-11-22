Динамо – Бавария это классика футбола: три легендарные истории противостояния

Динамо и Бавария сыграют 12-й очный матч в своей истории. Противостояние киевлян и мюнхенцев полно легендарных матчей и исторических событий. Мы вспомнили три культовые истории.

Кубок Динамо и супергол Блохина

Динамо имеет интересную статистику против Баварии: киевляне победили мюнхенцев в трех из четырех первых поединков. Первыми двумя победами в Киеве гордятся до сих пор.

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Дебютная встреча Динамо и Баварии состоялась в Суперкубке УЕФА. К встрече киевляне подходили как победители Кубка обладателей кубка. В то же время Бавария была действующим победителем Кубка Европейских чемпионов.

Если проводить параллели на современное время, то это нынешний Суперкубок УЕФА, в котором играет победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Тогда Суперкубок состоял из двух матчей. Первая встреча прошла в Мюнхене на "Олимпийском" стадионе. О создании "Альянц Арены" даже мыслей не было.

В первом поединке Динамо одержало минимальную победу благодаря легендарному голу Олега Блохина. Перед тем, как смотреть видео мяча, следует прочитать описание момента от Льва Филатова из издания "Футбол-Хоккей".

"В середине второго тайма, когда киевляне отбили очередную массированную атаку хозяев поля, мяч был послан на левый фланг лучшему бомбардиру команды Олегу Блохину. Он принял мяч еще до центральной линии поля, бросил его вперед и, в сопровождении защитника соперника, рванулся по флангу.

Не доходя до угла штрафной, Блохин огляделся в поисках партнеров. Но они еще не успели выйти из обороны и на половине поля Баварии Блохин не нашел никого из динамовцев. В этот момент на этой половине поля, кроме вратаря Майера, было еще пять игроков обороны хозяев. Безвыходная, кажется, для форварда ситуация!



Блохин принес победу Динамо в матче против Баварии / Фото fcdynamo.com

Но Блохин доказал, что для мастера нет безвыходных ситуаций. Сместившись немного к центру, он смело пошел в борьбу. Показав незаурядное мастерство обводки, Блохин скупыми движениями обыграл сначала двух защитников, затем тут же третьего и, пока не успел вступить в борьбу четвертый защитник, форвард с ходу, без раздумий нанес редкий по точности удар в дальний от голкипера угол. Этот великолепный гол оказался решающим и принес киевскому Динамо победу над двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов", – писал Филатов.

В том матче Блохину удалось обыграть легенду Баварии и сборной Германии Франца Беккенбауэра.

Видео легендарного гола Блохина в матче Бавария – Динамо



Во втором поединке команда Валерия Лобановского вновь обыграла Баварию, но уже со счетом 2:0. Дубль в ворота сильнейшей команды Германии оформил безудержный Блохин. Вот так о голах Блохина написал Лев Филатов:

"Блохин получил удобный пас из глубины поля, развил скорость, обогнал тяжеловатого Шварценбека и, войдя в штрафную, сильно ударил в ближний нижний угол. В этом простом на первый взгляд прорыве каждое движение было искусным.

В начале второго тайма счет стал 2:0. Очередной забег Блохина был прерван подножкой метров в 25 от ворот. Двое динамовцев устанавливали мяч, о чем-то переговаривались, мюнхенцы конструировали стенку, как вдруг к мячу издалека подбежал Блохин, словно он что-то задумал, сразу ударил и мяч влетел в нижний угол. Не знаю, возможно, Блохин заметил со стороны недоброкачественность стенки, но его решимость в этом эпизоде произвела впечатление".



Динамо победило Баварию в двух матчах / Фото fcdynamo.com

Дебютный гол Шевченко в Лиге чемпионов

После матча в Суперкубке УЕФА Динамо и Бавария встречались только в Кубке Европейских чемпионов (нынешней Лиге чемпионов). В 1997 году мюнхенцы взяли реванш, минимально выиграв в домашней игре.

Однако Динамо было сильнее дома – победа 2:0. Благодаря победе Динамо вышло в полуфинал Кубка Европейских чемпионов, став первой командой из СССР, которой это удалось.

Следующая встреча команд состоялась уже в сезоне-1994/1995. Бавария выиграла в обоих поединках: в Мюнхене 1:0 и разгромно 4:1 в Киеве.

Киевский матч вошел в историю благодаря Андрею Шевченко. Более правильно сказать, Шевченко вошел в историю Лиги чемпионов, забив свой дебютный гол в турнире. Это произошло 7 декабря 1994 года.

На тот момент талантливый нападающий Динамо открыл счет в игре. После розыгрыша углового Шевченко подобрал мяч перед штрафной соперника и вторым касанием пробил. Мяч залетел точно в нижний угол ворот Свена Шойера.

Видео гола Шевченко Баварии в 1994 году



За всю карьеру футболиста Андрей Шевченко забил 48 голов в Лиге чемпионов. В списке бомбардиров Лиги чемпионов он занимает 9-е место. Сразу 5 голов в Лиге чемпионов Шевченко забил Баварии.

Болезненный 1999-й

В 1999 году "команда звезда" Валерия Лобановского была близка, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов против английского Манчестер Юнайтед.

Судьба снова свела на футбольном поле Динамо и Баварию. На этот раз команды встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоялся на переполненном "Республиканском" стадионе (нынешний НСК "Олимпийский").

Благодаря дублю Андрея Шевченко "бело-синие" вели в счете 2:0.



Динамо – Бавария 1999 год / Фото facebook.com/fcdynamoua

Однако перед самым перерывом Михаэль Тарнат сократил отставание.



Динамо – Бавария 1999 год / Фото facebook.com/fcdynamoua

В начале второго тайма команда Лобановского вернула преимущество в два мяча благодаря голу Виталия Косовского.

Но удержать победный результат Динамо не смогло. Сперва на 78-й минуте игры Штефан Эффенберг сократил отставание. А спасительный гол Баварии забил Карстен Янкер.

На протяжении всего матча жесткий нападающий Баварии проигрывал борьбу Александру Головко, однако сумел выиграть важнейшую дуэль и сравнял счет на 89-й минуте.

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Динамо – Бавария 1999 год / Фото facebook.com/fcdynamoua

После ничьей Динамо не потеряло шанс сыграть в финале Лиги чемпионов. Но найти себе в силы выиграть в Мюнхене не смогло. Минимальная победа Баварии.