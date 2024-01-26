Пока без голов от киевлян: клуб из Косово нанес поражение Динамо на сборах

В пятницу, 26 января, киевское Динамо провело свой первый товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником киевлян был клуб Балкани из Косово.

Уже на 20-й минуте счет в матче был открыт 0:1. Но сделали это не подопечные Александра Шовковского, а 22-летний сенегалец Балкани Мамаду Данфа, сообщает 24 Канал.

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Стартовали с поражения

Больше у первой части игры голов не было. Три желтых карточки заработали команды в первом тайме и ушли на отдых при минимальном преимуществе в счете гостей матча 0:1.

После перерыва главный тренер Динамо выставил новый состав, сменив всех 11 футболистов. Но даже свежая кровь не помогла киевлянам хоть сравнить цифры на табло. На 74-й минуте счет в игре стал уже 0:2 в пользу соперника из Косово.

Бериша реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество Балкани.

До финального свистка "бело-синие" так и не забили.

Динамо проиграло Балкане на старте заграничных сборов во время подготовки ко второй части сезона-2023/2024.

Следующий спарринг Динамо запланировано уже на 29 января. Соперником киевлян будет польская Легия.

Динамо закончило первую часть сезона УПЛ на 5-м месте, набрав 28 баллов. На евроарене киевляне не пробились дальше, поэтому сконцентрируют все свое внимание на украинском первенстве.