"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию": Динамо поддержало "Азов" после матча с Арисом

Киевское Динамо в двухматчевом противостоянии смогло выбить Арис из Лиги конференций. Если первый матч закончился минимальной победой греков 1:0, то во втором поединке киевляне оказались сильнее в серии пенальти.

Команды на обоих пробили 14 пенальти, три из которых не были реализованы. В итоге – 6:5 победы Динамо, которое шагает в плей-офф квалификации Лиги конференций, где его уже ждет встреча с турецким Бешикташем. "Бело-синие" будут бороться за выход в групповой раунд соревнований.

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Прессслужба Динамо: "Азов" – герои Украины

Сразу после финального свистка киевляне не сдерживали своих эмоций, которые были несколько несколько чрезмерными. Футболисты киевского клуба начали показывать в сторону фанатской трибуны Ариса провокационные жесты, на что кричали фамилию Владимир Путина.

Поведение игроков Динамо не понравилось футболистам Ариса, которые начали толкотню с представителями украинского клуба прямо на футбольном поле. Судьям и другим удалось быстро уладить конфликт между командами. Самые активные в этой ситуации получили желтые карточки. В составе "Динамо" авторами предупреждений после матча стали Бущан и Дубинчак.

Однако поведение футболистов "Динамо" можно понять. Игроки хотели ответить на оскорбительный баннер греков в сторону "Азова", который они вывесили еще в первом матче их противостояния в Салониках.

После победного матча пресс-служба киевского клуба еще раз поддержала украинский полк "Азов", но уже в этот раз из-за соцсетей. На страницах "бело-синих" появился пост из лого воюющего полка с надписью "Азов" – герои Украины".

Отправили жалкие провокации обратно в Грецию,

– подписала фотографию пресс-служба Динамо.



Ответ Динамо для греческих фанатов Ариса / Фото киевского клуба

Под этой публикацией киевляне добавили комментарий "домой", а руководитель пресс-службы Андрей Шахов спросил Ариса, как их дела, добавив тег #AzovHeroes.

Теперь греческие фанаты Ариса будут делать свои провокации только во внутреннем чемпионате. А болельщики Динамо еще поддержат команду на евроарене в этом сезоне.