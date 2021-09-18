Динамо 18 сентября сыграет с Александрией в 8-м туре УПЛ. Команды сыграют на главной арене Украины НСК "Олимпийский".

Центральное противостояние тура

Поединок между Динамо и Александрия состоится на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 19:30.

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В прямом эфире поединок Динамо – Александрия покажет телеканал "2+2". Трансляция со стадиона начнется в 19:25.

Также центральный поединок восьмого тура УПЛ между Динамо и Александрией можно посмотреть онлайн в ютубе. Поединок будет доступен на ютуб-канале Динамо. Трансляция начнется в 19:25.

Также онлайн-трансляцию поединка проведет ютуб-канал FootballHub. Перед стартом встречи состоится традиционная студия, где эксперты поделятся ожидания перед матчем. Трансляция начнется в 19:05.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ