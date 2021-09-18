Динамо вырвало победу у Александрии благодаря пенальти на последней минуте матча: видео

Киевское Динамо 18 сентября сыграло дома против Александрии в 8-м туре УПЛ. Киевляне выгрызли победу.

Динамо – Александрия 1:0

Гол: Цыганков, 90 + 8 (п)

Удаление: Кирюханцев, 90+13 (Александрия)

Киевляне активно начали этот поединок. Уже в начале встречи два неплохих момента упустил Цыганков, пробивший мимо ворот.

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Александрийцы поставили ставку на стремительные выходы в контратаку. Однажды это могло перевоплотиться в гол. Гринь выбежал один на один с голкипером Бущаном. Но вратарь динамовцев отразил слабый удар соперника.

Отметим, что Бущан вернулся в рамку ворот после проблем со спиной.

Цыганкова элегантно пяткой отдал на Шкурина, тот сбросил на Андриевского. Но мяч после его удара с линии штрафной полетел выше ворот.

Александрия потеряла 100-процентный момент. Мельник не забил в пустые ворота после неудачной игры Динамо. На последней минуте первого тайма Цыганков запорол выход один на один с вратарем.

Спаситель Гармаш и победный гол Цыганкова

После перерыва острота была от все того же Цыганкова. Но Виктору все никак не удавалось записать свою фамилию на табло.

Динамовцы были активнее на футбольном поле. Но фортуна была на стороне гостей. Однако в компенсированное арбитром время победу для киевлян спас Гармаш. Дениса за футболку задержал бывший игрок Динамо Рыбалка. Динамовец упал на газон, сигнализируя про фол. Судья побежал смотреть видеоповтор и назначил пенальти.

К отметке подошел Цыганков и впервые в карьере переиграл Билыка – 1:0.

Динамо минимально победило Александрию 1:0.

После этого матча киевляне продолжают лидировать в таблице – 22 балла. Александрийцы идут с 14 пунктами на 5-й позиции.

Матч завершился потасовкой между футболистами и удалением игрока гостей Кирюханцев.

Динамо – Александрия видеообзор