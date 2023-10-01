Онлайн-трансляция матча Динамо – Александрия в 9 туре УПЛ

В воскресенье, 1 октября, состоится матч между Динамо и Александрией. Киевляне могут приблизиться к Шахтеру, который уступил Ворскли. Онлайн-трансляция встречи будет доступна на сайте 24 канала.

В воскресенье, 1 октября, в УПЛ будут отыграны четыре матча 9-го тура. В последней игре дня киевское Динамо примет Александрию, пишет 24 канал. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Динамо постепенно догоняет лидеров

Киевляне не поразили в начале сезона, но такое восприятие больше сформировано позорным вылетом из Лиги конференций. В чемпионате же подопечные Луческу потеряли очки только раз – проигрыш в Одессе Черноморца (2:3).

"Бело-синие" пока отыграли всего пять матчей, поэтому по потерянным очкам они даже лидируют в УПЛ. Фактически же пока Динамо шестое и по итогу отчетного тура могут обойти Движение или Полесье.

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Что касается Александрии, то команда Ротаня начала сезон с двух побед. Впрочем, после этого "аграрии" попали в кризис и набрали всего два балла в шести играх. Отдушиной для команды стал проход движения в Кубке.

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