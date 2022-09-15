Динамо постарается набрать первые очки в Лиге Европы: кто покажет матч киевлян против АЕКа

Киевское Динамо не слишком удачно начало выступление в Лиге Европы, когда в первом матче команда проиграла Фенербахче. Теперь во втором туре Лиги Европы Динамо сыграет против кипрского АЭКа, где и постарается набрать первые очки.

Динамо раньше никогда не играло против кипрских команд. Так что игра против АЕКа в четверг, 15 сентября, станет дебютной.

Достойно внимания Динамо попытается отомстить АЭКу, выбившему Днепр-1 из Лиги Европы

Что касается АЭКа, то до сезона 2022/2023 команда никогда не играла против украинских команд. Но Динамо станет вторым украинским соперником для кипрского клуба. Ведь в плей-офф квалификации Лиги Европы именно АЭК выбил украинский Днепр-1.

Несмотря на это, в Украине АЭК так и не был. Гостевая игра против Днепр-1 состоялась в словацком Кошице. А матч против Динамо примет польский Краков. Игра на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского начнется в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн матч Динамо – АЕК в Украине можно будет несколько способов:

на платформе Megogo. Ведь именно эта платформа – официальный транслятор еврокубков в Украине – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Так что и матч Динамо – АЕК смотреть онлайн официально можно будет именно здесь. Megogo доступно как на сайте, так и в мобильном приложении или на смарт-телевизорах. Однако доступ к трансляции матча Динамо – АЭК только для зарегистрированных пользователей с подпиской "Максимальная". Там матч будут комментировать Вадим Скичко и Виталий Кравченко.

на платформе Volia TV, официально транслирующей каналы "Megogo спорт".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – АЭК. Там будут доступны видео всех голов матча.