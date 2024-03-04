Звездный боксер, который перед боем с Джошуа провалил допинг-тест, официально оправдан

Диллиан Уайт получил разрешение на возобновление своей боксерской карьеры. Проваленный в прошлом году тест на допинг, из-за которого пришлось отменить бой с Энтони Джошуа, оказался положительным из-за "загрязнения".

Причиной положительного результата теста, полученного Уайтом, была "загрязненная добавка". Теперь 35-летний боксер, который постоянно утверждал свою невиновность, намерен вернуться на ринг и возобновить свою карьеру.

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Что известно о допинговом деле боксера

Официальное сообщение ведущего судебного эксперта в расследовании положительного теста Уайта содержит следующее:

"Мое экспертное мнение заключается в том, что мистер Уайт стал жертвой загрязненной добавки, в составе которой не было указано (загрязняющее вещество – ред. 24 Канал), и он не употреблял ее намеренно".

Что говорит сам боксер

Уайт настаивал на своей невиновности на протяжении всего срока своего отстранения и теперь стремится вернуться на ринг.

Сам боксер после официального решения заявил, что он невероятно рад тому, что ему разрешили возобновить карьеру после инцидента с положительной допинг-пробой.

"Прежде всего, я чувствую большое облегчение, но, конечно, я также и злюсь, потому что это мне так дорого стоило. Самое главное, это стоило мне шанса победить Эй Джея. Остальные после этого второй раз, но вы знаете, что это смесь эмоций", – сказал он.

Отметим, что последний раз Уайт выходил на ринг, когда победил Джермейна Франклина решением большинства судей в ноябре 2022 года.

Бой-реванш между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом должен был состояться 12 августа.