Дикий треш в украинском футболе: как Рух превратил старт чемпионата в дикий фарс

Украинский футбол не всегда отличался особой зрелищностью. Некоторые его участники решили взять скандалами.

Первый тур УПЛ показал, какой позор творится в украинском футболе. При этом его участники обычно одни и те же, что подтверждает не случайность происходящего.

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Единый телепул

Еще 15 августа УПЛ на официальном сайте сообщила, что с нового сезона будет единственный телепул, а транслятором матчей выступит Setanta Sports. Она за три года контракта заплатила 16,2 миллиона долларов. Решение же было принято большинством голосов, как этого требует устав УПЛ.

Уже тогда нашлись те, кому такое решение было не по душе. Больше всего – владельцу киевского Динамо Игорю Суркису и президенту Руха Григорию Козловскому. Также к ним присоединились футбольные клубы Заря, Днепр-1 и Металлист. Все они, кроме Руха, заявили, что будут транслировать свои матчи на каналах медиахолдинга "1+1". Рух заявил, что сам будет показывать свои матчи.

Блокировка видео

23 августа официально стартовал новый сезон УПЛ. В этот день Заря принимала на своем поле Ворсклу. Представителей Setanta Sports не пустили на стадион для трансляции матча. Его показывал канал "2+2", а также на ютуб-канале FootballHub.

В ответ на это в УПЛ заявили, что этим вопросом будет заниматься контрольно-дисциплинарный комитет. И для Зари может быть наказание.

А уже после этого видео с матча Заря – Ворскла было удалено из ютуба после жалобы УПЛ и Setanta Sports за нарушение авторских прав.

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Цирк продолжается

Но уже 24 августа даже этот случай удалось "превзойти" представителям украинского футбола. В этот день Рух во Львове принимал Металлист. И снова представителей Setanta Sports не пустили на стадион. Однако в этот раз запланированную трансляцию матча на ютуб-канале Руха заблокировали еще до старта матча. Так что клуб решил показывать матч на собственном канале, который доступен на Megogo только по платной подписке. Правда, и там трансляцию впоследствии убрали.

Фактически получилось так, что клуб, до этого "боровшийся" с платным показом футбола, свою игру показывал на платформе, доступ к которой платный. И даже решил "поиронизировать" на этот счет. Правда игра была доступна и на фейсбуке-странице клуба.

Но на этом история не окончилась. На этом матче был журналист Андрей Сенькив, решивший описать все, что там происходило. В том числе и поведение президента Руха Григория Козловского.

"Уже на 51-й мин прозвучала вторая тревога. Козловский заявил, что у него есть свой купол (WTF?) и отказался идти в укрытие. Но потом таки ушел. И… бухает со своими друзьями прямо здесь", – рассказал Андрей Сенькив еще во время матча.

"Реакция" Руха

На все это событие Рух отреагировал "своим способом". Клуб аннулировал годовую аккредитацию Андрею Сенькиву. Об этом рассказал сам журналист.

"Я все понимаю, но все равно смешно. Я же не подслушивал Козловского – он сам хотел, чтобы его слышали в вип-ложе "Украины", а потом сам пришел с кентами бухать в укрытие. Кстати, еще кричал к Анатолию Дем'яненко: "Почему ваш Павелко там вы*буется?". Но виноват я, окей", – написал Андрей Сенькив.

В Рухе на это заявили, что "если свобода слова – это возможность написать откровенную ложь и оклеветать ради собственного хайпа, тогда ок, наша футбольная журналистика в надежных руках".

DDoS-атаке "порохоботов"

Уже на следующий день после матча в футбольном клубе Рух заявили, что их сайт подвергся DDoS-атаке. И даже "назвали виновных".

"Как нам стало известно, эта кибератака была осуществлена "порохоботами", которые проявляли свою активность еще во время выборов. Вполне вероятно, что в атаках на сайт Руха присутствует и российский след. Следовательно, просим обратить внимание на конечного бенефициарного владельца Setanta, чей бизнес до сих пор работает на территории Беларуси. Такими позорными и незаконными действиями отдельные субъекты футбола не заставят нас молчать. Футбольный клуб Рух обратится в киберполицию, чтобы все причастные к этому понесли справедливое наказание", – говорится в заявлении клуба.

Сайт клуба действительно не работает по состоянию на 18:00 25 августа.

Вот только странным в этом плане выглядит обвинение в сторону "порохоботов", ведь Григорий Козловский – еще недавно был представителем партии "Европейская солидарность" во Львовском областном совете. Он был избран туда во время выборов в 2020 году. И только в июне 2022 года сдал с себя полномочия. До этого с 2015 года был депутатом Львовского городского совета от политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Так что когда идет обвинение в кибератаке "порохоботов, которые проявляли свою активность еще во время выборов" – причастен ли к этим кибератак и сам Григорий Козловский, как представитель этой политической силы на то время?