Топ оплачиваемых тренеров мира: "ценный" наставник Мудрика не попал в первую тройку

Несмотря на суммы, позволяющие себе на расходы лондонский Челси, Грэм Поттер не оказался в призерах рейтинга. Разница между первым и десятым местом топки колоссальна.

Самым высокооплачиваемым тренером мира является глава Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Наставник Михаила Мудрика в "аристократическом" Челси занял только 4 место топа.

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По достоинству оценены тренеры

Аргентинский коуч "матрасников" в год получает колоссальную заработную плату. За сезонный труд Симеоне выносит в кормах около 34 миллионов евро. Однако такую заработную плату, скорее всего, Диего получать будет еще недолго, поскольку клуб собирается разорвать сотрудничество с маститым тренером.

Что касается двух следующих мест, то их заняли уже сбитые соперники Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп. Испанский тренер зарабатывает в своем "драгоценном" Манчестер Сити значительно более низкую сумму, чем Диего Симеоне в Атлетико, однако не менее солидную. Гвардиола за наставничество "голубых" зарабатывает 22,4 миллиона евро в год. А вот Немецкий специалист не может такой суммой похвастаться, хотя в Европе с Ливерпуем достиг большего. Клопп в состоянии "мерсисайдцев" зарабатывает 14,4 миллиона евро.

Остальные высокооплачиваемые тренеры