Становился чемпионом из Луческу: экс-тренер Динамо устроил драку со своими подопечными в Румынии

Диего Лонго попал в скандальную историю во время работы в румынской Киндии. Итальянский специалист обвиняется в лоббировании интересов отдельных игроков.

В начале ноября Мирча Луческу покинул Динамо после серии неудач. Румынский специалист работал в киевском клубе в 2020 году.

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На старте этого периода помощником Мистера был итальянец Диего Лонго. Он исполнял обязанности помощника Луческу в чемпионском сезоне 2020-2021.

Сейчас Лонго работает в Румынии, в клубе второго дивизиона Киндия. После ничейного матча с Конкордией (1:1) в раздевалке команды произошла скандальная ситуация.

Румынские СМИ сообщают, что игроки Киндии выразили недовольство Лонго из-за того, что тот вроде бы лоббирует интересы отдельных футболистов. По их мнению, это связано с сговором с агентом этих игроков. который также помог самому Диего трудоустроиться в клубе.

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Сообщается, что во время конфликта между сторонами произошла даже потасовка. Итальянец вроде бы угрожал отстранить от команды всех, кто будет с ним спорить.

К слову, сама Киндия выступает плохо в этом сезоне. Клуб идет 11-м, хотя еще в прошлом сезоне выступал в элитном дивизионе. Отметим, что после ухода из Динамо Лонго успел поработать в албанских Кукесе, Фламуртаре и Теуте.