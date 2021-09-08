В девятку со штрафного: как Мудрик подарил победу сборной Украины – видео
Источник:24 канал
В матче 2-го тура европейского квалификационного раунда отбора к молодежному чемпионату Европы-2023 по футболу сборная Украины обыграла Армению. Победный гол забил Михаил Мудрик.
В первом тайме Дмитрий Крыськив открыл счет, но Армения забила удивительный гол в раздевалку – Арсен Галстян отличился на 45+4 минуте.
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Идеальный гол Мудрика
На 62-й минуте Михаил Мудрик ударом в девятку со штрафного и подарил украинцам победу.
"Удары очень часто отрабатываю, оттачивают на тренировках такие удары и сегодня получилось забить со штрафного. Я знал, как надо выполнить. Мы знали, что будет много борьбы и много "грязных" моментов, мы это ожидали от Армении и они ничем нас не удивили. Хорошо, что одержали две победы, но вся борьба еще впереди", – сказал Мудрик в эфире телеканала "Футбол 1".
Видео гола Мудрика
Команда Руслана Ротаня набрала шесть очков и вышла на первое место в группе. Кроме Армении, в группе Н представлены команды Сербии, Франции, Фарерских островов и Македонии.