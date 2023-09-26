Ломаченко окончательно за бортом: обидчик украинца Девин Хейни объявил имя нового соперника

Американский чемпион мира по легкому весу решил пойти на повышение. Теперь его ждет титульный бой против обладателя пояса WBC.

В мае Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в борьбе за чемпионские пояса WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring в легком весе. Для американца это была вторая защита трофеев после того, как он отобрал их у Джорджа Камбососа.

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Ломаченко не получит реванш

Команда Ломаченко пыталась договориться с Девином о реванше. Впрочем, Хэйни решил отказаться и пойти на повышение в категории. Теперь американец будет выступать в первом полусреднем весе.

Уже стал известен первый соперник Хейни. Им станет его соотечественник Реджис Прогрейс, являющийся чемпионом мира в этой весовой категории по версии WBC.

Новый соперник Хэйни

Поединок состоится 9 декабря в Сан-Франциско. Напомним, что за свою профессиональную карьеру Дэвин ни разу не уступил, выиграв все 30 своих боев (половину из них – нокаутом).

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Прогрейс провел столько же поединков, но однажды уступил Джошу Тейлору в 2019-м. Свой последний бой Реджис провел 17 июня этого года, преодолев Даниэлито Соррилью из Пуэрто-Рико.

Что касается Ломаченко, то он теперь является одним из претендентов на бой за вакантные пояса Девина. Одним из вероятных соперников Василия является как раз Джордж Камбосос, владевший поясами в Хейни.