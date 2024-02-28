Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни поделился ожиданиями от поединка против Райана Гарсии. По его словам, этот бой больше, чем просто бокс.

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Хэйни о бое против Гарсии

"Я слышал кое-что, что Райан сказал о моей религии. Мы говорили об этом раньше, и он сказал, что не говорил этого. Так что я не буду заставлять его признать свои слова.

Но теперь это личное. Это больше, чем бокс. Мы были соперниками с 9-10 лет, поэтому пришло время завершить наше противостояние", – сказал Хейни.

Важно. В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хейни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Девин еще ни разу не знал горечи поражений в 31 поединке на профи-ринге.

Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.