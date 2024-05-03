Дал задний ход: Хэйни заявил, что больше не заинтересован в реванше с Гарсией

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 апреля, в Нью-Йорке состоялся бой между Дэвином Хэйни и Райаном Гарсией. Гарсия одолел Хэйни тремя нокдаунами, однако не получил титул из-за превышения лимита веса на взвешивании.

После поражения в бою с Райаном Гарсией Девин Хейни попросил реванш, поскольку считал, что заслуживает еще одного шанса. Однако после того, как допинг-проба Гарсии оказалась положительной, Хэйни не хочет иметь с ним больше никаких дел.

Читайте также "Он злится": реакция обидчика Ломаченко на положительные допинг-пробы своего противника

Реванша не будет

Девин Хэйни рассказал, что больше не заинтересован в реванше, поскольку Райан Гарсия, по его мнению, мошенник.

Честно говоря, я не заинтересован в этом. Мы увидели, как этот парень мошенничает, мы увидели, кем он является. Не представляю, что еще когда-нибудь окажусь с ним в ринге, но ты никогда ничего не знаешь наверняка,

– заявил Хейни.

Также он отметил, что Гарсия поставил его жизнь под угрозу, ведь мог сделать с ним опасные вещи.

Бокс – это просто спорт. Он поставил мою жизнь под угрозу. Поэтому теперь для меня это глубже бокса. Сейчас я хочу перенести это в другую плоскость. В тот вечер он мог сделать со мной действительно опасные вещи,

– добавил боксер.

Отметим, что Райан Гарсия провалил тест на остарин, который является запрещенным препаратом.

До боя с Райаном Гарсией Девин Хейни был непобедимым. Поражение от трех нокдаунов Гарсии стало первым в его карьере.

Напомним, что на предложение Дэвина Хэйни о реванше Райан Гарсия ответил положительно.