Детский тренер по шахматам Алексей Дружинец умер после тяжелого ранения от российских оккупантов
3 марта 2022 , 08:59Читати новину українською
Источник:Федерация шахмат Украины
В среду, 2 марта 2022 года, после тяжелого ранения от российских оккупантов умер арбитр ФИДЕ и шахматный тренер Алексей Дружинец.
Об этом сообщили в федерации шахмат Украины, коллегии арбитров ФШУ и федерации шахмат Запорожской области.
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Сайт 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Дружинца. Светлая память.
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