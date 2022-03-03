Детский тренер по шахматам Алексей Дружинец умер после тяжелого ранения от российских оккупантов

В среду, 2 марта 2022 года, после тяжелого ранения от российских оккупантов умер арбитр ФИДЕ и шахматный тренер Алексей Дружинец.

Об этом сообщили в федерации шахмат Украины, коллегии арбитров ФШУ и федерации шахмат Запорожской области.

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Сайт 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Дружинца. Светлая память.

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