Детский тренер по шахматам Алексей Дружинец умер после тяжелого ранения от российских оккупантов

3 марта 2022 , 08:59
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Источник:

Федерация шахмат Украины

В среду, 2 марта 2022 года, после тяжелого ранения от российских оккупантов умер арбитр ФИДЕ и шахматный тренер Алексей Дружинец.

Об этом сообщили в федерации шахмат Украины, коллегии арбитров ФШУ и федерации шахмат Запорожской области.

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Сайт 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Дружинца. Светлая память.

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Автор: Юрій Семенюк