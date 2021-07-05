Как дети встречали украинских футболистов после Евро-2020: трогательные видео

Футболисты сборной Украины наконец вернулись на родину после досадного поражения в матче с Англией на Евро-2020. Игроков дома встречали жены и дети.

Можно предположить, что дети футболистов нашей команды очень хотели встретиться с папами, ведь не видели их менее месяца. Трогательные видео обнародовали в инстаграме жены футболистов.

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Форварда "сине-желтых" Романа Яремчука дома встречал его сын Никитка. Скоро ему исполнится 2 годика. Увидев папу маленький Никита очень обрадовался и побежал к отцу.

А вот полузащитника "Динамо" Сергея Сидорова по прибытии из Евро облепили сразу 3 ребенка. К приезду папы они приготовили рисунок, на котором изобразили его в образе супермена.

Зато Руслан Малиновский после Евро-2020 наслаждался общением с дочерью Оливией. Она вместе с папой наслаждалась десертом и мило улыбалась ему.

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