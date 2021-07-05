Можно предположить, что дети футболистов нашей команды очень хотели встретиться с папами, ведь не видели их менее месяца. Трогательные видео обнародовали в инстаграме жены футболистов.
Важно Все написано на лицах: как украинские болельщики реагируют на поражение от Англии – фото
Форварда "сине-желтых" Романа Яремчука дома встречал его сын Никитка. Скоро ему исполнится 2 годика. Увидев папу маленький Никита очень обрадовался и побежал к отцу.
А вот полузащитника "Динамо" Сергея Сидорова по прибытии из Евро облепили сразу 3 ребенка. К приезду папы они приготовили рисунок, на котором изобразили его в образе супермена.
Зато Руслан Малиновский после Евро-2020 наслаждался общением с дочерью Оливией. Она вместе с папой наслаждалась десертом и мило улыбалась ему.
Матч Украина – Англия: главное
- Сборная Украину 3 июля уступила Англии в четвертьфинале Евро-2020. Интересно, что Англия на этом турнире выиграла 3 из 4 матчей, не пропустив ни одного гола.
- Несмотря на поражение, украинских футболистов поддерживают в соцсетях. Стоит напомнить, что сборная Украины по футболу покинула турнир как одна из восьми лучших команд.