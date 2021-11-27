Десна выстрадала победу над Черноморцем: Тотовицкий забил с линии ворот – видео гола
Источник:24 канал
Черниговская Десна одержала победу над Черноморцем в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Победу черниговцам принес гол Андрея Тотовицкого.
Черноморец – Десна 0:1
Гол: Тотовицкий, 27
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Черноморец и Десна не радуют своих болельщиков в сезоне-2021. "Моряки" ведут борьбу за выживание, а "северяне" без успеха пытаются догнать лидеров в турнирной таблице.
В первом тайме очного противостояния Черноморец был более активен спереди и даже мог забивать гол: Авагимян попал в штангу.
Но открыть счет в игре смогла более опытная команда Александра Рябоконя.
Решающий гол Тотовицкого
После навеса с углового Филипп Будковский выиграл мяч на ближней стойке и продолжил атаку пасом на Андрея Тотовицкого. Одинокий хавбек замкнул передачу на дальней стойке, отправив мяч в пустые ворота.
Во втором тайме и Черноморец мог сравнивать счет, и Десна – увеличивать преимущество. Однако команды больше не подарили голов – непростая победа черниговцев.
Черноморец – Десна видеообзорК сведению. Благодаря победе Десна набрала 24 очка и занимает 6 место. У Черноморца 11 очков, и он находится в зоне вылета – 13-е место.