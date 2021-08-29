Верес сенсационно разбил Десну в игре с элегантным голом Сергийчука: видео

Черниговская Десна 29 июня принимала ровненский Верес в 6-м туре УПЛ. Клуб из Ровно неожиданно разгромил хозяев.

Десна – Верес 0:4

Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Г. Пасич, 35, Клёц, 45 + 1 (п)

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Команды активно начали поединок. Быстрый гол удалось забить гостям из Ровно. Пасич сделал верховую передачу в район 11 метров, где Сергийчук пропустил мяч дальше на Немчанинова. Защитник в подкате прошил сетку ворот – 0:1. Неожиданное начало встречи.

В середине первого тайма Сергийчук удвоил преимущество гостей. Козырем стал розыгрыш углового. Немчанинов головой сбросил мяч на Сергийчука, который элегантно пяткой отправил мяч между ног голкиперу "Десны" – 0:2. Немчанинов записал в свой актив "гол+пас".

Уже через десять минут подопечные Юрия Вирта в третий раз шокировали черниговских футболистов. Сергийчук классно увидел открывание Пасича. Геннадий получил передачу, мастерски обыграл опекуна и вколотил мяч в сетку Литовки – 0:3.

В компенсированное арбитром время защитник Десны Селин сфолил в собственной штрафной на Сергийчуке – пенальти. К отметке подошел Клёц и мощным ударом поставил точку в первой 45-минутке – 0:4.

Лучшие моменты первого тайма: видео

Тайм под контролем Вереса

После перерыва значительно активнее начали действовать хозяева. Но до настоящей остроты дело не дошло. Будковский дважды пробивал головой – легкая добыча для вратаря Вереса.

Уже через несколько минут удар от все того же Будковского был опаснее. Но снова на пути гола стал вратарь Когут.

Футболисты Десны апеллировали к арбитру относительно назначения пенальти в ворота гостей. Но судья был другого мнения. Калитвинцев взялся исполнять штрафной – мяч полетел высоко над воротами.

Очень открытая игра началась в конце поединка. Как ни старались хозяева забить хотя бы один гол, но сделать этого им не удалось.