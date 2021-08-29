Верес сенсационно разбил Десну в игре с элегантным голом Сергийчука: видео
Источник:24 канал
Черниговская Десна 29 июня принимала ровненский Верес в 6-м туре УПЛ. Клуб из Ровно неожиданно разгромил хозяев.
Десна – Верес 0:4
Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Г. Пасич, 35, Клёц, 45 + 1 (п)
Читайте также Официально: Руслан Костышин покинул Колос после поражения 0:7 от Динамо
Команды активно начали поединок. Быстрый гол удалось забить гостям из Ровно. Пасич сделал верховую передачу в район 11 метров, где Сергийчук пропустил мяч дальше на Немчанинова. Защитник в подкате прошил сетку ворот – 0:1. Неожиданное начало встречи.
В середине первого тайма Сергийчук удвоил преимущество гостей. Козырем стал розыгрыш углового. Немчанинов головой сбросил мяч на Сергийчука, который элегантно пяткой отправил мяч между ног голкиперу "Десны" – 0:2. Немчанинов записал в свой актив "гол+пас".
Уже через десять минут подопечные Юрия Вирта в третий раз шокировали черниговских футболистов. Сергийчук классно увидел открывание Пасича. Геннадий получил передачу, мастерски обыграл опекуна и вколотил мяч в сетку Литовки – 0:3.
В компенсированное арбитром время защитник Десны Селин сфолил в собственной штрафной на Сергийчуке – пенальти. К отметке подошел Клёц и мощным ударом поставил точку в первой 45-минутке – 0:4.
Лучшие моменты первого тайма: видео
Тайм под контролем Вереса
После перерыва значительно активнее начали действовать хозяева. Но до настоящей остроты дело не дошло. Будковский дважды пробивал головой – легкая добыча для вратаря Вереса.
Уже через несколько минут удар от все того же Будковского был опаснее. Но снова на пути гола стал вратарь Когут.
Футболисты Десны апеллировали к арбитру относительно назначения пенальти в ворота гостей. Но судья был другого мнения. Калитвинцев взялся исполнять штрафной – мяч полетел высоко над воротами.
Очень открытая игра началась в конце поединка. Как ни старались хозяева забить хотя бы один гол, но сделать этого им не удалось.
- Верес заслуженно разгромил Десну, которая провалила матч – 0:4. После победы ровенчане с 8 очками идут седьмыми. Черниговский клуб с 12 пунктами пока идет четвертым.