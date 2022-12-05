Тренер Франции раскритиковал защитника сборной, который наплевал на футбольные правила на ЧМ-2022

Франция 4 декабря встречалась со сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Команда Дидье Дешама разгромила поляков со счётом 3:1.

Кроме голов был в матче еще один инцидент. Защитник сборной Франции Жюль Кунде забыл перед поединком снять со своей шеи золотую цепочку. Игрок наплевал на все футбольные требования и решил выйти на поле с украшением.

Футболист Франции вышел на поле с цепочкой: судьи заметили нарушения только в конце тайма

Дешам: Думал, что Жюль снял ее, но, оказалось, это было не так

Арбитры заметили нарушителя только по ходу первого тайма. Произошло это во время выбрасывания аута, которое выполнял как раз Кунде. Судья временно остановил игру до того момента, пока Жюль не поднимет аксессуар.

Футболисту не удалось самостоятельно избавиться от украшения, поэтому на помощь ему пришел персонал команды.

Напомним, что игрокам запрещено входить на футбольное поле с любыми украшениями: часами, очками или цепочками на шее. Все это во время матча может нанести серьезную травму футболисту, а особенно во время моментов борьбы.

После поединка этот инцидент с Кунде прокомментировал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Я даже сказал ему: тебе повезло, что ты не передо мной. Судья сказал нам, что как только игра будет остановлена… Игрокам не разрешается носить браслет или ожерелье. Нельзя также носить часы или солнцезащитные очки. Это не разрешено. Я думал, что Жюль снял ее, но это было не так. Это наша вина,

– сказал наставник.

Кунде провел на поле почти весь поединок и был заменен на второй компенсированной до поединка минуте. Вместо него на поле появился Аксель Дисаси.

Франция обыграла Польшу 3:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 на сборную Англии. Поединок состоится 10 декабря в 21:00 по Киеву.