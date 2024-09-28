Усик завершит карьеру, – Чисора высказался о будущем украинца после реванша с Фьюри

Бывший претендент на титулы чемпиона мира в хэвивейте Дерек Чисора поделился мыслями относительно будущего Усика после реванша с Фьюри. Британец считает, что украинский боксер завершит карьеру.

Дерек Чисора уверен, что украинский чемпион в супертяжелом весе победит в реванше с "Цыганским королем". По мнению британского боксера Александр Усик достиг всего в этом виде спорта, об этом сообщает talkSPORT.

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Прогноз Чисоры относительно карьеры Александра Усика

40-летний британец заявил, что украинский боксер снова победит Тайсона Фьюри. Чисора отметил, что Усик дерется не за деньги, не для того, чтобы купить крутую машину такую, как Ламборгини.

Он подчеркнул, что украинский чемпион дерется за свой народ, свою нацию. В этом причина того, что его невозможно победить.

Думаю Усик завершит карьеру после боя с Тайсоном. А в чем смысл продолжать? Он победил всех звезд хевивейта, у нас разве много таких боксеров? Александр закончит с боксом. Он хочет быть с женой, хочет помогать Украине в войне,

– сказал Чисора.

Интересно. Дерек Чисора один из четырех боксеров, кто смог выстоять все 12 раундов против Виталия Кличко.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Место проведения ожесточенного поединка столица Саудовской Аравии – Эр-Рияд.